العملة الإيرانية تسجل أكبر انخفاض في تاريخها

وقامت البنوك الحكومية بعرض قيمة سعر الدولار الأمريكي بـ 362 ألف ريال إيراني، وفقاً لما ذكره موقع "التجارة نيوز" الإيراني.

وأشار الموقع في تقرير له إن بعض محللي الأسواق المالية يعتقدون أن سعر الدولار سيرتفع إذا لم تكن هناك أنباء مواتية حول المفاوضات النووية لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).

وأوضح التقرير أن "الريال سيواجه شتاء صعباً في إيران في حال لم تكن هناك أنباء عن عودة المفاوضات النووية"، مضيفاً: "منذ يوم الثلاثاء الماضي، تأرجح سعر الدولار بين الارتفاع والانخفاض".

وألقت حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي باللوم في اضطراب أسواق العملة والسيارات على من تسميه "العدو" و"الحكومات السابقة".

وارتفع سعر جميع أنواع السيارات بين 300 مليون (800 دولار) ومليار ريال إيراني (2600 دولار) في الأيام القليلة الماضية، فيما يتوقع خبراء السوق أن يستمر هذا الاتجاه المتزايد في الأشهر المقبلة، خاصة في سوق السيارات.