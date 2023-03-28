ارتفاع بورصات الخليج مع تحسن معنويات المستثمرين
ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، وتصدرت أسهم القطاع المصرفي الرابحين، مع تحسن معنويات المستثمرين، بفعل انحسار المخاوف من حدوث أزمة مصرفية شاملة وتعافي الطلب في الصين.
وتراجعت أسعار النفط، وهي محرك رئيسي للاقتصادات الخليجية، اليوم الثلاثاء، بعد صعودها في الجلسة الماضية. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا إلى 77.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:51 بتوقيت غرينتش.
ومن المرجح أن تستمد الأسعار دعما من مؤشرات على تعافي الطلب وسط توقعات بنمو واردات الصين من الخام 6.2% إلى 540 مليون طن في 2023 وفقا لتقدير سنوي نشرته وحدة الأبحاث لدى مؤسسة البترول الوطنية الصينية أمس الاثنين.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 0.6% بقيادة أسهم البنوك إذ ارتفع سهم بنك الرياض 1.2 بالمئة وبنك الجزيرة 0.7%.
وزاد سهم أرامكو العملاقة ذو الثقل 0.5%.
وصعد مؤشر بورصة دبي 1.1 بالمئة لينهي موجة خسائر دامت ثلاث جلسات مدعوما بمكاسب قوية في القطاعين المصرفي والعقاري.
وقفز سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، 1.6% بينما ارتفع سهم إعمار العقارية 1.5%.
وفي أبوظبي، زاد المؤشر 0.3% بعد ثلاث جلسات متتالية من الخسائر. وارتفع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.7% بينما قفز سهم بنك أبوظبي التجاري 2.5%.
وزاد المؤشر القطري 0.8% مع ارتفاع جميع الأسهم المدرجة تتصدرها أسهم قطاعي البنوك والطاقة.
وارتفع سهم مصرف الريان 2.1% بينما زادت أسهم شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) 2.9%.