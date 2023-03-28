ارتفاع بورصات الخليج مع تحسن معنويات المستثمرين

ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، وتصدرت أسهم القطاع المصرفي الرابحين، مع تحسن معنويات المستثمرين، بفعل انحسار المخاوف من حدوث أزمة مصرفية شاملة وتعافي الطلب في الصين.

وتراجعت أسعار النفط، وهي محرك رئيسي للاقتصادات الخليجية، اليوم الثلاثاء، بعد صعودها في الجلسة الماضية. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا إلى 77.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:51 بتوقيت غرينتش.

ومن المرجح أن تستمد الأسعار دعما من مؤشرات على تعافي الطلب وسط توقعات بنمو واردات الصين من الخام 6.2% إلى 540 مليون طن في 2023 وفقا لتقدير سنوي نشرته وحدة الأبحاث لدى مؤسسة البترول الوطنية الصينية أمس الاثنين.