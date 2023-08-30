سهم "أورستد" الدنماركية يقود الأسهم الأوروبية للتراجع
تراجعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، بعد أن هوى سهم شركة أورستد الدنماركية، بينما ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو بفعل رهانات على رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول.
كما انخفضت أسهم الشركات التي لها أعمال في الغابون بعد انقلاب عسكري في البلاد، وأغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي منخفضا 0.2%، بعد أن ارتفع في وقت سابق بما يصل إلى 0.3%، ليصل إلى أعلى مستوى يومي له في 3 أسابيع.
وارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو مع توقع المتداولين بأن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في سبتمبر/أيلول، قبل أن تتقلص المكاسب بعد بيانات أمريكية أضعف من المتوقع.
وانخفض مؤشر الدنمارك 1.6%، اليوم الأربعاء، بعد أن هوى سهم شركة "أورستد" لمزارع الرياح البحرية 24.8%.
وتراجعت أسهم شركة "تالو أويل" المدرجة في لندن وشركات الطاقة الفرنسية "توتال إنرجيز جابون" و"موريل إيه. بروم" و"إيراميت" بما يتراوح بين 6.6% و16.5%، بعد انقلاب عسكري أثار المخاوف بشأن عملياتها في الغابون.