بورصتا الإمارات تغلقان على ارتفاع وسط آمال إنهاء التشديد النقدي

أغلقت سوقا الأسهم في الإمارات على ارتفاع، اليوم الإثنين، وسط توقعات باقتراب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من إنهاء دورة التشديد النقدي.

ويراهن المستثمرون على أن يرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة لمرة واحدة فقط قبل وقف حملته.