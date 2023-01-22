"أوكيو" العمانية تعتزم طرح 49% من أسهم "أبراج" في بورصة مسقط

تعتزم شركة النفط العمانية "أوكيو" طرح 49 بالمئة من وحدة التنقيب عن النفط التابعة لها "أبراج لخدمات الطاقة"، للاكتتاب العام الأولي في بورصة مسقط، بحسب بيان الأحد.

قالت شركة أبراج لخدمات الطاقة في بيان اليوم الأحد، إنها تعتزم إدراج 49% من أسهمها في بورصة مسقط في آذار/مارس عبر طرح عام أولي.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الطرح العام الأولي جزء من خطة تخارج أعلنها جهاز الاستثمار العماني في الآونة الأخيرة.

وشركة الطاقة الحكومية "أوكيو"، وهي المساهم البائع، مملوكة بالكامل لجهاز الاستثمار العماني الذي يتوقع التخارج من ثمانية استثمارات في 2023 لجمع حوالي 1.3 مليار دولار.

وأبراج، التي تتنوع أنشطتها بين الغاز والنفط، هي أكبر مقاول حفر في عمان وتبلغ حصتها السوقية حوالي 30%.