"أوكيو" العمانية تعتزم طرح 49% من أسهم "أبراج" في بورصة مسقط
تعتزم شركة النفط العمانية "أوكيو" طرح 49 بالمئة من وحدة التنقيب عن النفط التابعة لها "أبراج لخدمات الطاقة"، للاكتتاب العام الأولي في بورصة مسقط، بحسب بيان الأحد.
قالت شركة أبراج لخدمات الطاقة في بيان اليوم الأحد، إنها تعتزم إدراج 49% من أسهمها في بورصة مسقط في آذار/مارس عبر طرح عام أولي.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الطرح العام الأولي جزء من خطة تخارج أعلنها جهاز الاستثمار العماني في الآونة الأخيرة.
وشركة الطاقة الحكومية "أوكيو"، وهي المساهم البائع، مملوكة بالكامل لجهاز الاستثمار العماني الذي يتوقع التخارج من ثمانية استثمارات في 2023 لجمع حوالي 1.3 مليار دولار.
وأبراج، التي تتنوع أنشطتها بين الغاز والنفط، هي أكبر مقاول حفر في عمان وتبلغ حصتها السوقية حوالي 30%.
وقال سيف الحمحمي الرئيس التنفيذي لأبراج "نعتقد أن مستقبل الشركة مشرق للغاية، خاصة أنها مؤهلة مسبقا بالفعل في أربع دول لإجراء مجموعة من الخدمات مما يمهد الطريق أمام التوسع العالمي لتحقيق نمو وقيمة مضافة للمساهمين".
وبلغ العائد على أسهم الشركة 13.6% في الشهور التسعة الأولى من العام 2022، وتتوقع الشركة أن تدفع العام الحالي توزيعات تصل إلى 85 بالمئة من الأرباح عن العام الماضي.
وسيكون البنك الأهلي العماني والمجموعة المالية هيرميس الإمارات والبنك الوطني العماني منسقين عالميين للطرح العالمي الأولي الذي سيكون متاحا للمستثمرين في عمان، وللمستثمرين الدوليين خارج الولايات المتحدة. ومن المتوقع بدء فترة الاكتتاب في شباط/فبراير.
وكانت منطقة الخليج نقطة مضيئة للطروحات العامة الأولية الجديدة العام الماضي، وهيمن على السوق إلى حد كبير دفع الإمارات والسعودية ببرامج إدراج في محاولة لإحراز تقدم في إستراتيجيات الخصخصة.
وتسعى دول مثل قطر وعمان الآن إلى الاستفادة من إقبال المستثمرين على الطروحات العامة الأولية في الخليج ومنافسة بورصات إقليمية أكثر نشاطا، بحسب وكالة "رويترز".