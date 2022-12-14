إقالة نائب رئيس البنك المركزي الإيراني بسبب انهيار العملة المحلية

وذكرت صحيفة "اعتماد" الإيرانية اليوم ، أن سعر صرف الدولار نما بنحو 700 آلاف ريال خلال الـ 90 يومًا الماضية، وأن قيمة العملة الوطنية الإيرانية "تراجعت بأكثر من 22٪" خلال هذه الفترة.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن " البنك المركزي الإيراني أعلن قبل شهر عن حزمة جديدة من أجل تحسين أوضاع سوق الصرف الأجنبي"، والتي تم الكشف عنها لاحقًا على أنها بيع سندات بالعملة الأجنبية.

وبعد مرور ما يقرب من شهر على تنفيذ حزمة البنك المركزي الجديدة، لم يتم نشر أي تقرير عن حجم مبيعات هذه السندات.

ويعد النفط والغاز الإيراني، أهم مصدر لدخل الحكومة والطريقة الرئيسية لإدخال العملة إلى البلاد، والذي يخضع للحظر من قبل الولايات المتحدة لأكثر من أربع سنوات منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في 2018.