فرنسا.. الملايين تحت خطر الفقر ولا حلول في المدى القريب

تتفاوت حدة الأزمات التي تعصف باقتصادات القارة الأوروبية، حسب إمكانيات كل دولة وظروفها، فمن المؤكد أن إعصار التضخم كان تأثيره على دولة غنية مثل لوكسمبورغ مقتصراً على هزات خفيفة لركائز الاقتصاد، إلا أنه صدع بنى الاقتصاد التحتية في دول مثل إيطاليا وبولندا والمجر.

ومهما اختلفت ارتدادات هذه الهزات وتأثيراتها، تبقى دول القارة مجتمعة على وجع واحد، يسمع فيه أنين الاقتصادات المنكمشة والخوف من الركود الذي يزحف نحو أسوار القارة، ولا شيء يجابهه سوى ميزانيات طوارئ وإجراءات خجولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

والواقع ينذر بأيام عجاف، الطبيعة والمناخ قررا تأخيرها، لكنها قادمة لا محال، وستكون مدوية في حال استمرار توقف إمدادات الغاز الروسية، حتى مع احتمالية نجاح القادة الأوروبيين بتأمين بدائل من مصادر أخرى في الشرق الأوسط وأمريكا، لن يكون من السهل إعادة ملء المخزونات الأوروبية قبل الشتاء القاسي المقبل.

ضائقة خانقة في فرنسا

وتعاني فرنسا من اجتياح الفقر لشرائح مجتمعية واسعة على إثر التضخم وأزمة الطاقة، وهذا يخلق واقعاً جديداً لأسر غير مستقرة تتلمس قوتها اليومي، وأبرزها الأسر الوحيدة الوالد وكبار السن ذوو المعاشات المنخفضة والتقاعدية، والأفراد الذين لا مأوى لهم.

وقالت منظمة Secours Catholique، إن تسعة ملايين شخص يعيشون تحت خط الفقر في فرنسا بمتوسط دخل شهري يساوي 500 يورو تقريباً، وهو مبلغ قيمته أقل بمرتين من خط الفقر الذي حدده المعهد الوطني للإحصاء.