تراجع أسعار الذهب تحت ضغط ارتفاع الدولار

ونظرًا لأن انخفاض أسعار الفائدة يؤدي إلى تراجع عوائد الأصول التي تدر عائدًا، مثل: السندات الحكومية، يميل المستثمرون إلى زيادة حيازاتهم من الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 24.13 دولار.

وقال كيديا: "نتوقع أن يتفوق أداء الفضة على الذهب في عام 2023 مع وجود طلب صناعي واستثماري جيد وسط انخفاض المخزونات".

وتراجع البلاتين 0.6% إلى 1056.38 دولار بينما ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 1754.38 دولار.