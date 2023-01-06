مصر.. شلل في السوق السوداء للدولار بسبب انهيار الطلب

وأكد أن التكامل بين السياسات النقدية والمالية والتجارية، واستخدام البنك المركزي آلياتٍ مستحدثةً للحد من التضخم، وتوالي الإفراجات عن مستلزمات الإنتاج والسلع، ستكون لها آثار واضحة في استقرار الأسعار في الفترة القصيرة القادمة، والمتواكبة مع العديد من المبادرات للحكومة.

في سياق ذي صلة ألقت الأجهزة الأمنية المصرية في القاهرة القبض على تشكيل عصابي أجنبي، مكون من رجلين وسيدة تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية الرسمية .

وأكد أعضاء التشكيل خلال التحقيقات الأولية عقب القبض عليهم بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وأن المبالغ المالية المضبوطة معهم من متحصلات نشاطهم غير المشروع.