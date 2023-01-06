مصر.. شلل في السوق السوداء للدولار بسبب انهيار الطلب
شهد اليومان الماضيان حالة من الشلل التام للسوق السوداء للعملات الأجنبية في مصر، مع عروض كثيفة للبيع دون وجود طلب حقيقي للشراء، ما أدى إلى انخفاض السعر الموازي للعملة، ليبدأ فى الاقتراب من السعر الرسمي الذى ارتفع بالبنوك إلى 27.16 فى البنك المركزي، حسب بيان رسمي صادر عن اتحاد الغرف التجارية.
وأوضح علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية خلال بيان صادر اليوم الجمعة، أن شلل السوق السوداء جاء بعد انهيار الطلب من القطاع الخاص بسبب الإفراجات المتتالية التي قامت بها الحكومة والبنوك خلال الفترة الماضية، التي تجاوزت 6.8 مليار دولار، والمتواكبة مع ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي بمقدار 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، علاوة على طرح البنك الأهلي وبنك مصر لشهادات ذات عائد سنوى غير مسبوق 25% والتي جذبت من يسعى لمخزن قيمة آمن بدلا من مجازفة المضاربة بالدولار، والذي دفع من اشترى دولارا من السوق السوداء بغرض المضاربة للتخلص منه بعد تحقيق خسائر لانخفاض سعر السوق السوداء نحو 10 جنيهات خلال أسبوع.
وأشار إلى أنه مع فتح عدد كبير من فروع بنك مصر والبنك الأهلي أثناء الإجازات لإصدار شهادات الـ25%، فمن المتوقع أن يتهافت من قام بالمضاربة والخسارة على سرعة تحويل الدولار إلى جنيه لشراء الشهادات أثناء الإجازة بسعر إقفال الخميس 27.16 جنيه للدولار، لتوقع انخفاض السعر إلى مستواه السابق بعد إجازات البنوك يوم الإثنين القادم وتحمل خسائر إضافية.
وأكد أن التكامل بين السياسات النقدية والمالية والتجارية، واستخدام البنك المركزي آلياتٍ مستحدثةً للحد من التضخم، وتوالي الإفراجات عن مستلزمات الإنتاج والسلع، ستكون لها آثار واضحة في استقرار الأسعار في الفترة القصيرة القادمة، والمتواكبة مع العديد من المبادرات للحكومة.
في سياق ذي صلة ألقت الأجهزة الأمنية المصرية في القاهرة القبض على تشكيل عصابي أجنبي، مكون من رجلين وسيدة تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية الرسمية .
وأكد أعضاء التشكيل خلال التحقيقات الأولية عقب القبض عليهم بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وأن المبالغ المالية المضبوطة معهم من متحصلات نشاطهم غير المشروع.