قطاع التكنولوجيا يدفع الأسهم الأوروبية للتراجع وسط ضعف الأرباح‎‎

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، إذ أثرت النتائج الضعيفة لشركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة للبرامج على قطاع التكنولوجيا الأوسع، في حين نجحت مؤشرات على تحسن الآفاق الاقتصادية في منطقة اليورو في تغذية المخاوف بشأن المزيد من رفع أسعار الفائدة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المئة، مسجلا تراجعا لليوم الثاني، وكانت أسهم قطاعي التكنولوجيا والاتصالات الأكثر هبوطًا.