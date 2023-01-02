تعيين روبرت كيلي عضواً في مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية
أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بأنه تقرر تعيين روبرت كيلي عضوًا في مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية.
وقالت الوكالة إن "الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أصدر بصفته رئيساً لمركز دبي المالي العالمي قراراً بتعيين روبرت كيلي عضواً في مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية".
وبحسب "وام"، فإن "روبرت كيلي يتمتع بخبرة تتجاوز الأربعين عاماً في مجال الخدمات المالية الدولية من خلال شغلِه عدداً من المناصب القيادية العليا في شركة (باي بال)، ومجموعة شركات (فيزا"، وستنادرد تشارترد)".
ويعمل كيلي حالياً مستشارا للعديد من شركات الخدمات المالية، بما في ذلك مجموعة "نات ويست"، كما أنه عضو مستقل غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة "نيو داي"، وهي شركة ائتمان استهلاكي في المملكة المتحدة.
وقال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية: "نرحّب بانضمام روبيرت كيلي إلى مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية".
وأضاف العلي: "نحن على يقين بأن ما يحمله من رصيد كبير من الخبرات والمعارف المهنية المتخصصة في قطاع الأعمال المصرفية والمدفوعات سيكون إضافة مهمة لسلطة دبي للخدمات المالية لمواصلة مسيرتها ودورها الحيوي في تعزيز القطاع المالي في دبي ودولة الإمارات، بدعم من الفكر المبدع والأطر التنظيمية المُحكمة".