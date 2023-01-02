تعيين روبرت كيلي عضواً في مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية

ويعمل كيلي حالياً مستشارا للعديد من شركات الخدمات المالية، بما في ذلك مجموعة "نات ويست"، كما أنه عضو مستقل غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة "نيو داي"، وهي شركة ائتمان استهلاكي في المملكة المتحدة.

وقال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية: "نرحّب بانضمام روبيرت كيلي إلى مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية".

وأضاف العلي: "نحن على يقين بأن ما يحمله من رصيد كبير من الخبرات والمعارف المهنية المتخصصة في قطاع الأعمال المصرفية والمدفوعات سيكون إضافة مهمة لسلطة دبي للخدمات المالية لمواصلة مسيرتها ودورها الحيوي في تعزيز القطاع المالي في دبي ودولة الإمارات، بدعم من الفكر المبدع والأطر التنظيمية المُحكمة".