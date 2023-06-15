رؤية اقتصادية جديدة في تركيا.. وسياسة خفض الفائدة قد تتغير

كشف مسؤولان تركيان بعضًا من التفاصيل حول الرؤية الاقتصادية الجديدة للبلاد التي قد تتضمن تغييرًا على سياسة خفض الفائدة التي تتبعها أنقرة.

ونقلت قناة "A Haber" التركية عن نائب الرئيس التركي جودت يلماز قوله، إن الحكومة بدأت فعليًا بالعمل على "برنامج متوسط المدى" (OVP)، يحدد الأهداف الاقتصادية لهذا العام والسنوات الثلاث القادمة.

ووضعت الحكومة التركية برنامج (OVP)، لرسم خريطة السياسة الاقتصادية لسنة 2023- 2025 وتحديد أهدافها الاقتصادية المتمثلة في الحد من التضخم وغلاء الأسعار، بحسب قناة "تي آر تي".

وأضاف أن المباحثات الحكومية الأخيرة، من المتوقع أن تكشف عن تغييرات في سياسة خفض الفائدة ضمن نطاق الرؤية الاقتصادية الجديدة.

وذكر أن هذه المباحثات ستنعكس نتائجها في خطة (برنامج متوسط المدى)، خاصة وأنها تتضمن تعهدات حزب العدالة والتنمية خلال الحملة الانتخابية للرئاسة.

بدوره، قال وزير الخزانة والمالية التركي الجديد محمد شيشماك: "نرغب بأن نجعلهم يتحدثون عن انجازاتنا".

وحول سياسات البنك المركزي للفترة المقبلة، ذكر أن البنك "سيقوم بعمله الخاص كما ينبغي".