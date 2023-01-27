الركود يتهدّد الاقتصاد الأمريكي بعد نموّ بطيء في 2022

سجّل الاقتصاد الأمريكي نمواً في العام 2022 ولكن بوتيرة أبطأ من العام 2021، في الوقت الذي استمرّ فيه الأميركيون في الاستهلاك رغم انخفاض القوة الشرائية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتضخّم.

ويتمحور السؤال حالياً حول ما إذا كانت البلاد ستشهد ركوداً في العام 2023 أم لا؟

وقالت وزارة التجارة إنّ نمو الناتج المحلّي الإجمالي بلغ 2,1 في المئة في العام 2022.

وهذه وتيرة أبطأ مقارنة بالعام 2021 الذي شهد أقوى نمو منذ العام 1984، وصل إلى 5,9%. وجاء ذلك بعدما شهد العام السابق أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ العام 1946 (-3,5%) وشهرين من الركود بسبب كوفيد-19.

وسيدلي الرئيس الأمريكي جو بايدن بتعليق على هذه الأرقام في وقت لاحق اليوم الخميس، في خطاب سيلقيه في سبرينغفيلد (فيرجينيا) في ضواحي واشنطن.

وقالت مديرة مكتب الميزانية في البيت الأبيض شالاندا يونغ، عبر تويتر، إنّ "أول عامين من النمو الاقتصادي (في عهد جو بايدن) هما أقوى أول عامين (في هذه الناحية) مقارنة بأي رئيس آخر منذ الرئيس بيل كلينتون".

في الربع الأخير وحده، كان النمو 2,9% بمعدّل سنوي، وهو مقياس تعتمده الولايات المتحدة ويقارن الناتج المحلي الإجمالي بالربع السابق ثم يضع توقّعاً بشأن التطور على مدار العام. وزاد النمو بنسبة 0,7% مقارنة بالربع السابق.

وقالت روبيلا فاروقي كبيرة الاقتصاديين لدى "اتش اف ايه" إنّ الناتج المحلّي الإجمالي "أقوى من المتوقّع".