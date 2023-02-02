التكنولوجيا تقود مكاسب أسهم أوروبا مع ترقب قرار الفائدة

ارتفعت الأسهم الأوروبية الخميس بقيادة أسهم التكنولوجيا والعقارات، فيما تحول التركيز إلى قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة غداة إقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بإحرازه تقدما في الحد من التضخم الجامح.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% عند الساعة 0806 بتوقيت غرينتش، إذ قفزت أسهم التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة 2.7% والأسهم العقارية 1.8%.

ومن المتوقع أن يرفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع 50 نقطة أساس إلى 2.5% على أن يلي ذلك المزيد من الارتفاعات في الأشهر القليلة المقبلة.

كما يستعد بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في وقت لاحق من الخميس.