التكنولوجيا تقود مكاسب أسهم أوروبا مع ترقب قرار الفائدة
ارتفعت الأسهم الأوروبية الخميس بقيادة أسهم التكنولوجيا والعقارات، فيما تحول التركيز إلى قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة غداة إقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بإحرازه تقدما في الحد من التضخم الجامح.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% عند الساعة 0806 بتوقيت غرينتش، إذ قفزت أسهم التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة 2.7% والأسهم العقارية 1.8%.
ومن المتوقع أن يرفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع 50 نقطة أساس إلى 2.5% على أن يلي ذلك المزيد من الارتفاعات في الأشهر القليلة المقبلة.
كما يستعد بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في وقت لاحق من الخميس.
وقفزت أسهم تيليكوم إيطاليا 9% إلى قمة ستوكس 600 بعد تلقيها عرضا غير ملزم للحصول على حصة مسيطرة في شبكتها للخطوط الثابتة من شركة استثمار أمريكية.
وارتفعت أسهم شركة ميتا بلاتفورمز المدرجة في فرانكفورت 18% وسط توقعات متفائلة إزاء إيرادات الربع الأول وإعادة شراء أسهم بقيمة 40 مليار دولار.
وارتفعت أسهم إنفنيون لتوريد الرقائق الدقيقة 6.8% بعد رفع توقعاتها لعام 2023، بينما صعدت أسهم داسو سيستمز الفرنسية لصناعة البرمجيات 4.1% على خلفية توقعات بنمو قوي للإيرادات في عام 2023.