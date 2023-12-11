الدولار يرتفع قُبيل بيانات التضخم الأمريكية واجتماع المركزي واليوان يتراجع

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.04% إلى 1.25425 دولار، واستقر بالقرب من أدنى مستوياته في أسبوعين الذي سجّله يوم الجمعة عند 1.2504 دولار.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني، في حين انخفض معدل البطالة إلى 3.7%؛ ما يؤكد مرونة سوق العمل في أكبر اقتصاد في العالم، ويتحدى التوقعات بإقرار بنك الاحتياطي الاتحادي خفضًا وشيكًا في أسعار الفائدة اعتبارًا من أوائل العام المقبل.

وقال جوزيف كابورسو رئيس قسم الاقتصاد الدولي والمستدام في بنك الكومنولث الأسترالي (سي.بي.ايه) "كانت مجموعة جيدة من الأرقام".

ودفعت هذه الأرقام المتداولين للتراجع عن توقّعاتهم بشأن الموعد، الذي يمكن أن يبدأ فيه الاحتياطي الاتحادي في خفض أسعار الفائدة؛ إذ يميل الكثيرون الآن نحو توقّع أن يبدأ هذه الخطوة في مايو/أيار بدلا من مارس/آذار.

وارتفع اليورو 0.07% إلى 1.0768 دولار، لكنه لم يبتعد كثيرًا عن أدنى مستوى سجّله في أكثر من ثلاثة أسابيع يوم الجمعة عند 1.07235 دولار، في حين ارتفع مؤشر الدولار 0.07% إلى 104.03 نقطة.

وارتفع المؤشر أكثر من 0.7% الأسبوع الماضي معوّضًا خسائر امتدت ثلاثة أسابيع.