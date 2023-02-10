الدولار يرتفع مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات 0.155 بالمئة إلى 103.34 بعد أن هبط 0.24 بالمئة في الجلسة السابقة. ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، وهو ما لم يسجله منذ أكتوبر/ تشرين الأول.

وتراجع اليورو 0.15 بالمئة إلى 1.072 دولار متجها لخسائر للأسبوع الثاني على التوالي، فيما انخفض الجنيه الإسترليني في أحدث التعاملات 0.24 إلى 1.2093 دولار قبل يوم واحد من إعلان بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع.

وهبط الين 0.12 بالمئة إلى 131.74 للدولار. وتعتزم الحكومة اليابانية تقديم المرشحين لمناصب محافظ بنك اليابان المركزي ونائبينِ للمحافظ إلى البرلمان يوم 14 فبراير/ شباط.