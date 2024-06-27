أسعار الذهب تستقر وسط ترقب لبيانات تضخم أمريكية‎

استقرت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعد انخفاضها لأدنى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة.

يأتي ذلك وسط ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أمريكية بحثاً عن مؤشرات حول مسار خفض البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2299.55 دولار للأوقية بحلول الساعة 0255 بتوقيت جرينتش، بعدما انخفض، الأربعاء، إلى أدنى مستوياته منذ 10 يونيو/ حزيران.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2310.20 دولار.

وحام الدولار قرب أعلى مستوى في 8 أسابيع، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى "كيه.سي.إم تريد" إن "صعود الدولار الأمريكي المصحوب بارتفاع عوائد السندات جعل سعر الذهب وكأنه يسبح ضد التيار".

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع بيانات تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في أمريكا عند الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، وبيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي غداً الجمعة.

ورغم أن المعدن النفيس يعتبر وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 28.74 دولار.

وانخفض البلاتين 0.3% إلى 1007.33 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.2% إلى 930.39 دولار.