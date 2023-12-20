ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية أكثر من 400 نقطة

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الليلة الماضية، نحو 416 نقطة، وارتفع سعر النفط الخام الأمريكي (وست تكساس) دولارا واحدا ليصل إلى 73 دولارا للبرميل الواحد.

كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي أمس الثلاثاء، 251 نقطة ليصل إلى 37557 نقطة، ومؤشر (ناسداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 98 نقطة ليصل إلى 15003 نقاط.

وكذلك ارتفع مؤشر (S&P500) 27 نقطة ليصل إلى 4768 نقطة، وارتفع مؤشر (رسل 2000)، أيضا، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 40 نقطة ليصل إلى 2023 نقطة.