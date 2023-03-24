الجفاف يرفع الأسعار العالمية لزيت الزيتون‎‎

تشير تقديرات رسمية صادرة عن المفوضية الأوروبية إلى احتمال تراجع إنتاج زيت الزيتون في إسبانيا، أكبر دولة منتجة في العالم، إلى النصف هذا العام مقارنة بالعام الماضي بسبب الجفاف؛ الأمر الذي يترتب عليه زيادة الأسعار.

وتوفر إسبانيا عادة نحو 40% من الإنتاج العالمي.

ومع ذلك، فإن موجات الحر التي حدثت في وقت إزهار أشجار الزيتون في الربيع الماضي والجفاف الشديد منذ الصيف الماضي في إسبانيا وفي إيطاليا والبرتغال ثاني ورابع المنتجين في العالم أدت إلى تقليص المخزون.

ومن المتوقع أن تحسن اليونان، ثالث أكبر المنتجين في الاتحاد الأوروبي، والتي لم تتأثر بهذه الظروف الجوية إنتاجها، وإن لم يكن ذلك كافيا لتعويض انخفاض الإنتاج الإسباني.