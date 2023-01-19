الليرة اللبنانية تهوي لأدنى مستوى لها في التاريخ

قال تجار عملة، إن الليرة اللبنانية هوت إلى "أدنى مستوى" لها منذ نيل البلد العربي استقلاله قبل حوالي 80 عامًا في السوق الموازي، اليوم الخميس.

وأضافوا أن "الدولار الأمريكي وصل إلى 50 ألف ليرة يوم الخميس لأول مرة، وأن هناك قلقًا كبيرًا من أن الليرة ستواصل الانهيار نتيجة الفراغ الدستوري الذي يشهده لبنان".