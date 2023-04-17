ارتفاع الدولار مع زيادة التوقعات برفع أسعار الفائدة

ارتفع الدولار اليوم الاثنين، وسجل أعلى مستوى في شهر مقابل الين بعدما أدت قوة مبيعات التجزئة الأمريكية الأساسية والأرباح المذهلة لبنوك "وول ستريت" لزيادة توقعات السوق بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في مايو/ أيار.

وكشفت بيانات صدرت يوم الجمعة، أن ما يسمى بمبيعات التجزئة الأساسية، التي تستثني السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، تراجعت 0.3% فحسب الشهر الماضي رغم انخفاض أكبر من المتوقع لمبيعات التجزئة الأمريكية في مارس/ آذار.

وجاءت أرباح بنوك "جيه.بي مورغان تشيس" و"سيتي غروب" و"ويلز فارجو" أفضل من المتوقع في الربع الأول من 2023 متجاوزة المخاوف من الأزمة المصرفية التي ظهرت في مارس/ آذار.