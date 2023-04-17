الذهب يحوم فوق 2000 دولار وسط ترقب لسياسة الاحتياطي الاتحادي

الذهب يحوم فوق 2000 دولار وسط ترقب لسياسة الاحتياطي الاتحادي

رويترز
رويترز

استمر الذهب في التماسك فوق مستوى ألفي دولار المهم اليوم الاثنين غير متأثر بحركة تصحيح في الجلسة الماضية، بينما يترقب المستثمرون مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2007.17 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ1055 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% عند 2021.10 دولار للأوقية.

وكان الذهب انخفض 2% يوم الجمعة مع صعود الدولار وبعدما أشار مسؤولون من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

الذهب يحوم فوق 2000 دولار وسط ترقب لسياسة الاحتياطي الاتحادي
الذهب يلمع مع تراجع الدولار وسط اضطراب بالسوق

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدًا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% ليحد من مكاسب الذهب، ويجعل ارتفاع العملة الأمريكية الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأعلى مستوياتها في أسبوعين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 25.42 دولار للأوقية، كما زاد البلاتين 0.2% إلى 1046.68 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.4% إلى 1498.04 دولار.

اقتصاد
الذهب

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