الذهب يحوم فوق 2000 دولار وسط ترقب لسياسة الاحتياطي الاتحادي

استمر الذهب في التماسك فوق مستوى ألفي دولار المهم اليوم الاثنين غير متأثر بحركة تصحيح في الجلسة الماضية، بينما يترقب المستثمرون مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2007.17 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ1055 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% عند 2021.10 دولار للأوقية.

وكان الذهب انخفض 2% يوم الجمعة مع صعود الدولار وبعدما أشار مسؤولون من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.