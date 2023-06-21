إدراج أسهم "المرابحة المرنة" في السوق السعودية

بدأت عملية إدراج وتداول أسهم شركة "المرابحة المرنة" للتمويل في السوق الرئيسة اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

وطرحت "المرابحة المرنة" 21.43 مليون سهم تمثل 30% من أسهمها بعد زيادة رأس مالها بسعر 14.6 ريال للسهم الواحد.

وكانت "تداول السعودية" أعلنت في بيان يوم الاثنين الماضي، أن إدراج شركة "المرابحة المرنة" سيكون برمز تداول 4082 وبالرمز الدولي " SA15QG71VP17".

وأشارت إلى أن حدود التذبذب السعرية ستكون 30% ارتفاعًا أو انخفاضًا مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% ارتفاعًا أو انخفاضًا.