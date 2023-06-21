إدراج أسهم "المرابحة المرنة" في السوق السعودية
بدأت عملية إدراج وتداول أسهم شركة "المرابحة المرنة" للتمويل في السوق الرئيسة اعتبارًا من اليوم الأربعاء.
وطرحت "المرابحة المرنة" 21.43 مليون سهم تمثل 30% من أسهمها بعد زيادة رأس مالها بسعر 14.6 ريال للسهم الواحد.
وكانت "تداول السعودية" أعلنت في بيان يوم الاثنين الماضي، أن إدراج شركة "المرابحة المرنة" سيكون برمز تداول 4082 وبالرمز الدولي " SA15QG71VP17".
وأشارت إلى أن حدود التذبذب السعرية ستكون 30% ارتفاعًا أو انخفاضًا مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% ارتفاعًا أو انخفاضًا.
وأوضحت أنه سيتم خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج تطبيق هذه الحدود، واعتبارا من اليوم الرابع سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.
وفي وقت سابق، أعلن عن إتمام عملية الطرح لفئة المستثمرين الأفراد وتخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب.
وقالت شركة البلاد المالية بصفتها المستشار المالي، ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية للطرح العام الأولي لشركة المرابحة المرنة للتمويل، إن الأسهم المتبقية خصصت على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ 2.05% على أساس تناسبي.