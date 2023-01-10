المستوى الأقل منذ سقوط صدام.. ضجة في العراق بسبب انهيار قيمة الدينار

أثار الارتفاع غير المسبوق للدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، ضجة واسعة في البلاد، وسط مطالبات بتدخل حكومي سريع، لمواجهة ذلك.

وسجلت البورصات المحلية في العراق، يوم الثلاثاء، ارتفاعا آخر في سعر صرف العملة الأمريكية، مقابل الدينار، ليبلغ الدولار الواحد، 1620 دينارا، فيما كان قبل نحو شهر قرب 1450 دينارا.