الليرة التركية قرب أدنى مستوى في شهرين بعد الانتخابات

استقرت الليرة التركية قرب أدنى مستوى في شهرين في التداولات المبكرة، وارتفعت تكلفة التأمين على الانكشاف على ديون البلاد بعد النتائج غير الحاسمة حتى الآن للانتخابات الرئاسية.

وجرى تداول الليرة عند 19.64 مقابل الدولار بحلول الساعة الـ0608 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين، بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى في شهرين عند 19.70، كما أنها لا تزال قريبة من أدنى مستوياتها الذي سجلته هذا العام بعد زلازل فبراير/ شباط.

ورغم أن حزبي كلّ من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومنافسه المعارض كمال كليتشدار أوغلو، يزعمان تصدر السباق الانتخابي الذي جرى الأحد، فإن المصادر في الجانبين تقر بأن أيًّا منهما لم يتخط عتبة الـ50% للفوز من الجولة الأولى.