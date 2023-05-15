الليرة التركية قرب أدنى مستوى في شهرين بعد الانتخابات

الليرة التركية قرب أدنى مستوى في شهرين بعد الانتخابات

رويترز
رويترز

استقرت الليرة التركية قرب أدنى مستوى في شهرين في التداولات المبكرة، وارتفعت تكلفة التأمين على الانكشاف على ديون البلاد بعد النتائج غير الحاسمة حتى الآن للانتخابات الرئاسية.

وجرى تداول الليرة عند 19.64 مقابل الدولار بحلول الساعة الـ0608 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين، بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى في شهرين عند 19.70، كما أنها لا تزال قريبة من أدنى مستوياتها الذي سجلته هذا العام بعد زلازل فبراير/ شباط.

ورغم أن حزبي كلّ من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومنافسه المعارض كمال كليتشدار أوغلو، يزعمان تصدر السباق الانتخابي الذي جرى الأحد، فإن المصادر في الجانبين تقر بأن أيًّا منهما لم يتخط عتبة الـ50% للفوز من الجولة الأولى.

الليرة التركية قرب أدنى مستوى في شهرين بعد الانتخابات
تعهد بإزالة "فقاعة" التضخم.. أردوغان: تركيا تجاوزت "الأسوأ" بالأزمة الاقتصادية

وقفز فارق مقايضة التخلف عن السداد في تركيا لأجل خمس سنوات 105 نقاط أساس عن مستويات يوم الجمعة، إلى 597 نقطة أساس وفقًا لـ"ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس"، وهو الأعلى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

وتراجعت الليرة بواقع 5% منذ بداية العام.

ومن المقرر أن تجري جولة الإعادة المحتملة في الـ28 من مايو/ أيار.

تركيا
الانتخابات التركية 2023

الأكثر قراءة

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com