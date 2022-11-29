ارتفاع أسعار الذهب بدعم من ضعف الدولار الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء بدعم من ضعف الدولار الأمريكي، بينما يترقب المستثمرون مزيدًا من الوضوح بشأن موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1753.34 دولار للأوقية "الأونصة" الساعة الـ0651 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1752.60 دولار.

وانخفضت أسعار السبائك بنحو 1% في الجلسة السابقة بعد تصريحات متشددة من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وقال العضوان بالمجلس جيمس بولارد وجون وليامز، إن الطريق ما زال طويلا لمحاربة التضخم.

وانخفض مؤشر الدولار 0.4%؛ ما جعل الذهب أرخص للمشترين في الخارج.