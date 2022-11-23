عبدالملك: وصول أول دفعة من الوديعة الإماراتية للمركزي اليمني

أعلن رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، عن تحويل دولة الإمارات مليارًا و100 مليون درهم إماراتي إلى حساب البنك المركزي اليمني كدفعة أولى من الوديعة المقدرة بقيمة ملياري دولار، والتي تتضمن أيضًا تقديم السعودية والإمارات منحة نفطية، ومشاريع تنموية، بقيمة مليار دولار.

وقال عبدالملك خلال مؤتمر صحفي في عدن: “تم تحويل مليار و100 مليون درهم من الأشقاء في الإمارات للبنك المركزي اليمني كجزء من الوديعة، وسيساعد هذا في تأمين الاحتياطيات لدى البنك”.

وأكد أن "البنك المركزي اليمني ووزارة المالية سيوقعان، يوم الأحد المقبل، مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، الاتفاق الإطاري للمنحة، وترتيب ملف الوديعة، وهذه الإجراءات المهمة جاءت بتوقيت مهم وستساعد بشكل كبير في تأمين الاحتياطيات لدى البنك المركزي".

وأشار "عبدالملك" إلى أن مجلس القيادة الرئاسي، بذل جهودًا في سبيل تسريع استيعاب الدعم والوديعة السعودية والإماراتية، مشيدًا بالدور الكبير والدعم السخي للمملكة العربية السعودية والإمارات.