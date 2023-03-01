المركزي اللبناني يحدد سعر بيع الدولار عند 70 ألف ليرة

قال البنك المركزي اللبناني، اليوم الأربعاء، إنه سيبدأ بيع الدولار نقدا بسعر 70 ألف ليرة على منصته "صيرفة" ابتداءً من غد الخميس الثاني من مارس/ آذار.

جاء هذا الإعلان المفاجئ في الوقت الذي وصل فيه سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق الموازية إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 90 ألفاً مقابل الدولار، الأربعاء.

وجاء في البيان، الذي وقعه حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، إن المصرف "سيتدخل" من خلال إعادة تقييم سعر صرف الليرة على منصة صيرفة للأفراد والشركات.