الذهب يصعد مع هبوط الدولار وترقب خطاب رئيس الاحتياطي الاتحادي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار، إذ يترقب المتعاملون خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، المقرر في وقت لاحق اليوم، للحصول على تلميحات بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل بعد بيانات اقتصادية قوية الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1874.34 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى منذ السادس من يناير/ كانون الثاني في الجلسة السابقة.