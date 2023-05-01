انخفاض الذهب وسط ارتفاع الدولار وترقب اجتماع المركزي الأمريكي

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار، إذ ينتظر المستثمرون بحذر قرار المجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 05:31 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1980.42 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1989.10 دولار.