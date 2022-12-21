أسهم "تسلا" تواصل التراجع.. وماسك يفسر

وأضاف: "بينما كان ماسك يركز على دوره الجديد كرئيس لتويتر، تقوم تسلا بتقديم خصومات وحوافز لبيع السيارات في الصين، حيث تدير مصنعًا رئيسيًا في شنغهاي وتكافح من أجل أن تظل مصانعها الجديدة في أمريكا وألمانيا فعالة، كما تواجه تحديات سلسلة التوريد المستمرة المتوطنة في صناعة السيارات، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا، ما قد يقلل من جاذبية السيارة الكهربائية التي تعمل بالبطارية".

وكتب محللو مؤسسة "Mizuho Securities": "على المدى القريب، نرى ضعفًا محتملًا في مبيعات تسلا، حيث إن الرياح المعاكسة الكلية وضعف المستهلك يمكن أن يؤديا لانخفاض الطلب على المركبات الكهربائية الأعلى سعرًا".