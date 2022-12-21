أسهم "تسلا" تواصل التراجع.. وماسك يفسر
تراجعت أسهم شركة "تسلا" الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية إلى أدنى مستوى في 52 أسبوعًا يوم الثلاثاء، عندما أغلقت عند 138دولارًا للسهم، منخضفة بنسبة 8 ٪ في يوم شهد تقلبات في أسعار الأسهم المختلفة.
وحاول الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك، أن يلقي باللائمة في انخفاض الأسعار جزئيًا على عوامل الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة، في حين كتب رئيس "شركة جربر لإدارة الاستثمار" الأمريكية، روس جربر، في تغريدة، قائلًا إن "سعر سهم تسلا يعكس قيمة عدم وجود رئيس تنفيذي للشركة".
وأشارت شبكة "سي أن بي سي" المالية الأمريكية إلى أن ماسك رد في تغريدة قائلًا: "نظرًا لأن أسعار الفائدة على حساب التوفير المصرفي تبدأ في الاقتراب من عوائد سوق الأوراق المالية، وهي غير مضمونة، سيحرك الناس أموالهم بشكل متزايد من الأسهم إلى النقد، ما يتسبب في انخفاض الأسهم".
وقالت الشبكة: "لكن سهم تسلا انخفض أكثر من أسهم شركات صناعة السيارات الكبرى الأخرى منذ أن أعلن ماسك عن خططه لشراء شبكة تويتر في نيسان/أبريل الماضي"، مضيفة أنه منذ ذلك التاريخ هوت أسهم "تسلا" بـ 59٪ ، مقابل 26٪ لشركة "فورد" و 12٪ لشركة "جنرال موتورز" الأمريكيتين، في حين انخفض مؤشر S&P 500 للأسهم الكبيرة في نيويورك بـ 14٪.
وقال جربر: "لدى رئيس شركة تسلا الكثير من مصادر التشتيت. كان ماسك يثير الجدل بصفته المالك الجديد والرئيس التنفيذي لشركة تويتر، وهو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة مقاولات الدفاع الكبيرة سبيس إكس"، لافتًا إلى أن ماسك باع مليارات الدولارات من ممتلكاته في "تسلا" لتمويل صفقة "تويتر"، بما فيها 3.6 مليار دولار الأسبوع الماضي.
وأضاف: "بينما كان ماسك يركز على دوره الجديد كرئيس لتويتر، تقوم تسلا بتقديم خصومات وحوافز لبيع السيارات في الصين، حيث تدير مصنعًا رئيسيًا في شنغهاي وتكافح من أجل أن تظل مصانعها الجديدة في أمريكا وألمانيا فعالة، كما تواجه تحديات سلسلة التوريد المستمرة المتوطنة في صناعة السيارات، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا، ما قد يقلل من جاذبية السيارة الكهربائية التي تعمل بالبطارية".
وكتب محللو مؤسسة "Mizuho Securities": "على المدى القريب، نرى ضعفًا محتملًا في مبيعات تسلا، حيث إن الرياح المعاكسة الكلية وضعف المستهلك يمكن أن يؤديا لانخفاض الطلب على المركبات الكهربائية الأعلى سعرًا".