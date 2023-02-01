صعود الأسهم الأوروبية مدعومة بمكاسب قطاع الأدوية

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، مدعومة بمكاسب نوفو نورديسك وغيرها من أسهم قطاع الرعاية الصحية، مع تركز الأنظار على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % بحلول الساعة 0814 بتوقيت غرينتش بعد قفزة بلغت 6.7 % الشهر الماضي، عندما سجل أكبر مكسب له في شهر يناير/ كانون الثاني منذ العام 2015، على أمل تحقيق أرباح أفضل من المتوقع للشركات وعلامات تبشر على متانة الأوضاع الاقتصادية.