صعود الأسهم الأوروبية مدعومة بمكاسب قطاع الأدوية
ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، مدعومة بمكاسب نوفو نورديسك وغيرها من أسهم قطاع الرعاية الصحية، مع تركز الأنظار على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % بحلول الساعة 0814 بتوقيت غرينتش بعد قفزة بلغت 6.7 % الشهر الماضي، عندما سجل أكبر مكسب له في شهر يناير/ كانون الثاني منذ العام 2015، على أمل تحقيق أرباح أفضل من المتوقع للشركات وعلامات تبشر على متانة الأوضاع الاقتصادية.
وارتفع سهم شركة الأدوية الدنماركية نوفو نورديسك 2.2 % ليقود مكاسب أسهم قطاع الرعاية الصحية، بناء على توقعات بنمو قوي للمبيعات عام 2023.
كما قفزت أسهم هوسكفارنا السويدية 5.5 % بعد أن تراجعت الخسائر التشغيلية لصانعة معدات وأدوات الحدائق على أساس سنوي، مدعومة بنمو المبيعات العضوية 8 %.
وصعد سهم "بي.إم.دبليو" 0.9 % بعد أن رفعت عملاقة صناعة السيارات الألمانية أسعار التجزئة المقترحة لبعض الطرز التي تباع في الصين بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام والخدمات اللوجستية على مستوى العالم.
وسيعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي قراره بشأن أسعار الفائدة الساعة 1900 بتوقيت غرينتش اليوم، وسيعقد رئيس المجلس جيروم باول مؤتمرا صحفيا بعد ذلك بنصف ساعة.