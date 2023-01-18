الجدعان: السعودية منفتحة على مناقشة استخدام عملات أخرى إلى جانب الدولار في المعاملات التجارية

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، الثلاثاء، إن بلاده منفتحة على بدء مناقشة استخدام عملات أخرى إلى جانب الدولار الأمريكي في المعاملات التجارية.

وأضاف الجدعان في تصريحات أدلى بها لتلفزيون"بلومبيرغ": "لا توجد مشكلات في مناقشة كيفية تسوية اتفاقياتنا التجارية سواء كانت بالدولار الأمريكي أو اليورو أو الريال السعودي، ولا أعتقد أننا نتجاهل أو نستبعد أي نقاش من شأنه أن يساعد في تحسين التجارة في جميع أنحاء العالم".