الجدعان: السعودية منفتحة على مناقشة استخدام عملات أخرى إلى جانب الدولار في المعاملات التجارية
قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، الثلاثاء، إن بلاده منفتحة على بدء مناقشة استخدام عملات أخرى إلى جانب الدولار الأمريكي في المعاملات التجارية.
وأضاف الجدعان في تصريحات أدلى بها لتلفزيون"بلومبيرغ": "لا توجد مشكلات في مناقشة كيفية تسوية اتفاقياتنا التجارية سواء كانت بالدولار الأمريكي أو اليورو أو الريال السعودي، ولا أعتقد أننا نتجاهل أو نستبعد أي نقاش من شأنه أن يساعد في تحسين التجارة في جميع أنحاء العالم".
والسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم تعمل على تعزيز علاقاتها مع شركاء تجاريين مهمين بما في ذلك الصين.
والمملكة هي أحد أعمدة نظام البترودولار الذي تأسس في السبعينيات والذي يعتمد على تسعير صادرات النفط الخام بالعملة الأمريكية، بحسب ما أوردته "بلومبيرغ".
وخلال زيارة الرئيس شي جين بينغ إلى الرياض العام الماضي، اتفق البلدان على تعزيز التنسيق في سياسة الطاقة والاستكشاف.
وقال شي خلال تلك الزيارة المهمة إن الصين ستبذل جهودا لشراء المزيد من النفط من الشرق الأوسط وتريد أيضا تسوية هذه التجارة باليوان.
وقال الجدعان: "إننا نتمتع بعلاقة إستراتيجية للغاية مع الصين ونتمتع بنفس العلاقة الإستراتيجية مع الدول الأخرى بما في ذلك الولايات المتحدة ونريد تطويرها مع أوروبا والدول الأخرى التي لديها الاستعداد والقدرة على العمل معنا".
وأوضح الوزيرالسعودي أن بلاده تتطلع لاستثمار 10 مليارات دولار في باكستان. وقد مددت بالفعل مدة وديعة بقيمة 3 مليارات دولار لتعزيز احتياطياتها من العملات الأجنبية في أواخر العام الماضي، وتستكشف المملكة الآن إمكانية زيادة المبلغ.
وأضاف الجدعان أن بلاده "تقدم الكثير من الدعم لمصر وسنواصل ذلك - ليس فقط من خلال المنح والودائع فحسب، ولكن أيضًا من خلال الاستثمارات".