ارتفاع تاريخي.. الدولار يتخطى حاجز الـ 31 جنيها مصريا

وبعد انهيار الجنيه أمام الدولار، شهدت مؤشرات البورصة المصرية قفزة كبيرة حيث ربحت السوق 35 مليار جنيه بمنتصف التعاملات.

وكان البنك المركزي المصري قرر أخيرا، رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بالتزامن مع السماح للجنيه بالانخفاض مقابل الدولار، تبعه قيام بنكي الأهلي ومصر الحكوميين بطرح شهادات ادخار لمدة سنة بعائد 25%.

وفي آذار/ مارس من العام الماضي، بدأ البنك المركزي المصري يتحرك بشكل مكثف لاحتواء أزمة شح الدولار.

وكانت بداية التحركات خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده في 19 آذار/ مارس 2022، حيث أعلن السماح بارتفاع سعر صرف الدولار من مستوى 15.77 جنيه إلى نحو 19.64 جنيه، ليسجل الدولار الأمريكي مكاسب نسبتها 24.5%.