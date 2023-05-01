أغنى مصرفي في آسيا: الروبية الهندية قد تصبح عملة احتياطية عالمية

توقع عدي كوتاك، أغنى مصرفي في آسيا والرئيس التنفيذي لبنك "كوتاك ماهيندرا"، أن تصبح الروبية الهندية "عملة احتياطية عالمية".

وكان كوتاك قد وصف الدولار بأنه "أكبر إرهابي مالي في العالم"، أثناء حديثه في حفل توزيع جوائز "إيكونوميك تايمز" للتميز المؤسسي، الجمعة.

لكن كوتاك عاد وصحح مفهومه ذاك عبر تويتر بقوله إن الدولار الأمريكي كعملة احتياطية لديه قوة غير متكافئة.

وقال: "في مناقشة حديثة حول الدولار الأمريكي، استخدمت عن غير قصد كلمات" الإرهابي المالي "التي أود تصحيحها".

ويشير الملياردير إلى أن العالم يبحث الآن عن عملة احتياطية بديلة، مشيرًا إلى أن مثل هذه التغييرات تحدث مرة كل قرن، وأن الوقت قد حان لأن تجعل الهند الروبية عملة احتياطية للعالم بأسره.