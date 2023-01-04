وول ستريت تستهل العام الجديد بخسائر مع تراجع سهمي تسلا وأبل
أغلقت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت على انخفاض، الثلاثاء، في أول أيام التداول في 2023 مع تراجع كبير لسهمي تسلا وأبل، فيما يساور القلق المستثمرين حيال مسار رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.
ووفقًا للبيانات الأولية، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضًا 15.43 نقطة بما يعادل 0.40 % ليغلق عند 3824.07 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 78.21 نقطة بنسبة 0.75 % إلى 10388.28 نقطة.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 12.33 نقطة أو 0.04 % إلى 33134.92 نقطة.
وتراجعت القيمة السوقية لأسهم شركة أبل بشكل حاد، الثلاثاء، بعد خسائرها الكبيرة، العام الماضي، مما يجعلها في طريقها لإنهاء الجلسة عند قيمة أقل من تريليوني دولار لأول مرة منذ يونيو/ حزيران 2021.
وتأتي موجة البيع بعد عام من تحول الشركة المصنعة لهاتف آيفون إلى أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 3 تريليونات دولار.
وتراجع سهم أبل 4 % إلى 124.60 دولار بعد أن خفض جيروم راميل المحلل في إكسين بي.إن.بي باريبا توصيته لأسهم الشركة إلى "محايدة" من "فائقة الأداء"، مقلصًا السعر المستهدف للسهم إلى 140 دولارًا من 180، بحسب رفينيتيف أيكون.
وخفض راميل توقعاته للشحنات من هواتف آيفون للسنة المالية 2023 إلى 224 مليون وحدة من 245 مليونًا، مما يعكس مشاكل سلاسل التوريد من الشركة المصنعة فوكسكون وخفض المستهلكين الإنفاق على الهواتف الباهظة التكلفة.
وبحسب سعر سهم شركة آبل الحالي، تبلغ قيمة الشركة 1.98 تريليون دولار، تليها شركة مايكروسوفت التي تقدر قيمتها حاليًا عند 1.78 تريليون دولار.
ومما يؤكد مخاوف المستثمرين من أن تباطؤ الاقتصاد العالمي والتضخم المرتفع قد يضران بالطلب على أجهزة أبل، يتوقع المحللون في المتوسط أن تعلن الشركة التي مقرها كوبرتينو بولاية كاليفورنيا انخفاضًا يصل إلى 1% في إيرادات ربع السنة المنتهي، في ديسمبر/ كانون الأول، خلال الأسابيع المقبلة، وفقًا لرفينيتيف. وسيمثل ذلك أول انخفاض فصلي في إيرادات أبل منذ ربع السنة المنتهي، في مارس/ آذار 2019.
وقال كيم فورست من بوكيه كابيتال بارتنرز "إنهم (في أبل) يفضلون الميل نحو عملاء الأجهزة الاستهلاكية المتطورة، لكن حتى هذه الفئة من السكان قد تتأثر بارتفاع أسعار كل شيء".
ونالت موجة بيع مكثفة في وول ستريت، العام الماضي، من شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ خشي المستثمرون من رفع أسعار الفائدة مما أثر على الأسهم ذات التقييمات المرتفعة.
وتمثل القيمة السوقية المجمعة لأسهم أبل، ومايكروسوفت، وأمازون، وألفابت، وميتا بلاتفورمز، الآن، نحو 18 % من إجمالي المؤشر ستاندرد آند بورز 500، بانخفاض عن نحو 24 % في 2020.