وول ستريت تستهل العام الجديد بخسائر مع تراجع سهمي تسلا وأبل

وتراجعت القيمة السوقية لأسهم شركة أبل بشكل حاد، الثلاثاء، بعد خسائرها الكبيرة، العام الماضي، مما يجعلها في طريقها لإنهاء الجلسة عند قيمة أقل من تريليوني دولار لأول مرة منذ يونيو/ حزيران 2021.

وتأتي موجة البيع بعد عام من تحول الشركة المصنعة لهاتف آيفون إلى أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 3 تريليونات دولار.

وتراجع سهم أبل 4 % إلى 124.60 دولار بعد أن خفض جيروم راميل المحلل في إكسين بي.إن.بي باريبا توصيته لأسهم الشركة إلى "محايدة" من "فائقة الأداء"، مقلصًا السعر المستهدف للسهم إلى 140 دولارًا من 180، بحسب رفينيتيف أيكون.