الذهب يصعد مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية بحثًا عن مؤشرات على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في ظل استمرار عدم التيقن الاقتصادي.

وبحلول الساعة 10:21 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 2030.43 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 2037.90 دولار للأوقية.

وعلى الرغم من أن الذهب يعد أداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقوض جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا.