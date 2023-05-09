الذهب يصعد مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية بحثًا عن مؤشرات على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في ظل استمرار عدم التيقن الاقتصادي.
وبحلول الساعة 10:21 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 2030.43 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 2037.90 دولار للأوقية.
وعلى الرغم من أن الذهب يعد أداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقوض جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا.
ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين، غدا الأربعاء.
ويتوقع المستثمرون الآن بنسبة 88 % أن يبقي المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، في يونيو/ حزيران، بعدما قال رئيسه جيروم باول، الأسبوع الماضي، إن قرارات السياسة النقدية ستستند إلى البيانات، وألمح في الوقت نفسه إلى احتمال التوقف مؤقتًا عن رفع الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاتين 0.6 % إلى 1076.77 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.4 % إلى 1559.74 دولار.
واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 25.56 دولار للأوقية.