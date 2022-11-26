ستاندرد آند بورز تعدل النظرة المستقبلية للبحرين من مستقرة إلى إيجابية

وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أنه بعد عام 2023، من المتوقع أن يظل المسار المالي مرهونًا بأسعار النفط، ورغبة الحكومة في مواصلة دعم الميزانية.

وتوقعت أن احتمالية تلقي مزيد من الدعم من دول مجلس التعاون الخليجي ستساعد في الحفاظ على الثقة في ربط الدينار البحريني بالدولار