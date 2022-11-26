ستاندرد آند بورز تعدل النظرة المستقبلية للبحرين من مستقرة إلى إيجابية
عدلت ستاندرد آند بورز النظرة المستقبلية للبحرين من مستقرة إلى إيجابية بفضل تحسن المسار المالي، مؤكدة تقييمي "+B/B".
وقالت إن النظرة المستقبلية الإيجابية تشير إلى أنها تتوقع أن تواصل الحكومة تنفيذ الإصلاحات المالية لتقليص عجز الميزانية.
وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أنه بعد عام 2023، من المتوقع أن يظل المسار المالي مرهونًا بأسعار النفط، ورغبة الحكومة في مواصلة دعم الميزانية.
وتوقعت أن احتمالية تلقي مزيد من الدعم من دول مجلس التعاون الخليجي ستساعد في الحفاظ على الثقة في ربط الدينار البحريني بالدولار