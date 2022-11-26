مصرف البحرين المركزي
مصرف البحرين المركزي

ستاندرد آند بورز تعدل النظرة المستقبلية للبحرين من مستقرة إلى إيجابية

رويترز
رويترز

عدلت ستاندرد آند بورز النظرة المستقبلية للبحرين من مستقرة إلى إيجابية بفضل تحسن المسار المالي، مؤكدة تقييمي "+B/B".

وقالت إن النظرة المستقبلية الإيجابية تشير إلى أنها تتوقع أن تواصل الحكومة تنفيذ الإصلاحات المالية لتقليص عجز الميزانية.

مصرف البحرين المركزي
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وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أنه بعد عام 2023، من المتوقع أن يظل المسار المالي مرهونًا بأسعار النفط، ورغبة الحكومة في مواصلة دعم الميزانية.

وتوقعت أن احتمالية تلقي مزيد من الدعم من دول مجلس التعاون الخليجي ستساعد في الحفاظ على الثقة في ربط الدينار البحريني بالدولار

اقتصاد
البحرين

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