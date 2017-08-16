وزارة المالية السعودية تحدد موعد الإصدار الثاني من الصكوك المحلية

أعلنت وزارة المالية السعودية، الأربعاء، أنها تنوي طرح الإصدار الثاني من برنامج الصكوك الحكومية بالريال السعودي خلال الأسبوع المقبل، حسب ظروف وأوضاع السوق.

وقالت الوزارة ممثلةً في مكتب إدارة الدين العام، عبر بيان صحفي، إنه سيتم نشر بيان بمزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

واجتذبت أول صكوك سعودية مقومة بالعملة المحلية (الريال)، في يوليو/تموز الماضي، طلبات اكتتاب بقيمة 51 مليار ريال سعودي (13.6 مليار دولار).

وقالت وزارة المالية في بيان حينها، إن نسبة تغطية الاكتتاب بلغت 300 %، فيما تم تحديد حجم الإصدار النهائي بـ17 مليار ريال (4.5 مليار دولار).

وقالت الحكومة مع إعلانها موازنة 2017، نهاية العام الماضي، إنها ستصدر سندات وصكوكا لتوفير التمويلات اللازمة لسداد العجز في موازنة 2017.

وتعاني السعودية، التي تعد أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه منتصف 2014.

وأقرت السعودية في ديسمبر/كانون أول الماضي، موازنة 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

ودفعت تراجعات النفط، الحكومة السعودية لطرح أول سندات دولة مقومة بالدولار العام الماضي، جمعت من خلالها 17.5 مليار دولار، إضافة لقرض دولي بقيمة 10 مليارات دولار.

وبلغ الدين العام السعودي بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وقبل الصكوك المحلية، 341.4 مليار ريال (91 مليار دولار)، فيما وصل في نهاية 2016 إلى 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار)، تشكل 12.3% من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة.