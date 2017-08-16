الدولار قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع رغم تأثير التوترات الجيوسياسية

قبع الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، اليوم الأربعاء، مقابل سلة من العملات المنافسة المرجحة بالتجارة، في الوقت الذي عززت فيه بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية شهية المستثمرين للمخاطرة، بيد أن حالة من الحذر تنتاب الأسواق في سعيها وراء المكاسب، بسبب المخاطر الجيوسياسية الكامنة.

وارتفع مؤشر الدولار إلى 93.86 نقطة، وعزز معظم المكاسب التي حققها في تداولات الأسواق الخارجية، حين بلغ أعلى مستوى منذ 26 يوليو/ تموز عند 94.14 في الجلسة السابقة.

وقفزت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة 0.6 % في يوليو/ تموز، لتفوق توقعات الخبراء الاقتصاديين بتحقيق زيادة بواقع 0.4 % ولتسجل أكبر ارتفاع في سبعة أشهر، في الوقت الذي يشتري فيه المستهلكون المزيد من السيارات ويعززون الإنفاق.

لكن رغم البيانات القوية، تظل توقعات أسعار الفائدة دون تغيير بوجه عام، مع توقع الأسواق أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرة واحدة خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة بحسب أداة تابعة لسي.إم.إي.

وشجع انحسار المخاوف بشأن نشوب صراع مسلح بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية أيضًا المستثمرين على إعادة شراء الأصول عالية المخاطر التي باعوها الأسبوع الماضي مع تصاعد الحرب الكلامية بين البلدين.

واستقر اليورو عند 1.1734 دولار بعد أن هبط إلى 1.1687 دولار في تعاملات الأسواق الخارجية، وهو أدنى مستوى له منذ أواخر يوليو تموز.