الدولار يرتفع بقوة بعد قفزة بمبيعات التجزئة الأمريكية

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع مقابل سلة عملات رئيسية اليوم الثلاثاء، بعد أن أظهرت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية أكبر قفزة في سبعة أشهر.

تدعمت المكاسب أيضًا بأنباء تأجيل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قرارًا بإطلاق الصواريخ صوب جزيرة غوام الأمريكية في المحيط الهادي. ورأت الأسواق في ذلك دليلاً جديدًا على أن التهديدات كانت خطابية لا أكثر.

وارتفع الدولار أكثر من واحد % أمام الين، ملامسًا أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع ومتجهًا صوب تحقيق أكبر زيادة يومية له مقابل العملة اليابانية منذ الثالث من يوليو/ تموز. وانخفض اليورو إلى أدنى مستوياته أمام الدولار منذ 28 يوليو/ تموز.

وزاد مؤشر الدولار في أحدث قراءة له 0.45 % إلى 93.848 بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 26 يوليو/ تموز. واستقرت العملة الأمريكية مقابل الفرنك السويسري بعد أن ارتفعت أكثر من واحد % أمس الإثنين.

وانخفض الجنيه الإسترليني بعد أن جاءت أرقام التضخم البريطاني دون التوقعات بقليل، مما دفع العملة للنزول عن مستويات دعم رئيسية أمام كل من اليورو والدولار. وانخفض الاسترليني 0.75 % إلى 1.2863 دولار.