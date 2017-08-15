الأسهم الأوروبية ترتفع مع سعي شركات طيران لاقتناص أصول “اير برلين”‎

ارتفعت الأسهم الأوروبية بوجه عام، اليوم الثلاثاء، مواصلة تعافيها في ظل انحسار التوترات الجيوسياسية وسط معاملات هزيلة بسبب عطلات بينما عززت شركات الطيران المكاسب بعد طلب اير برلين إشهار إفلاسها في خطوة دفعت “لوفتهانزا” ومنافسين آخرين إلى محاولة اقتناص أصولها.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 % لكن تراجع قطاعي الموارد الأساسية والطاقة حد من المكاسب بعد تخلي أسعار النفط عن مكاسب سابقة.

وزاد مؤشر الأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.3 % في حين تقدم المؤشر داكس الألماني 0.2 ب%. وكانت الأسواق الإيطالية والنمساوية مغلقة في عطلة اليوم.

تصدر قطاع السفر والترفيه المكاسب بصعوده 0.8 % بعد أن طلبت ثاني أكبر شركة طيران ألمانية إشهار إفلاسها لتهوي أسهمها 32%.

وكان سهم لوفتهانزا الأفضل أداء في أوروبا بصعوده 4.7 % في مكاسب شملت شركتي الطيران الاقتصادي المنافستين إيزي جت وريان اير بعد أن قالت الحكومة الألمانية إن لوفتهانزا وشركة طيران أخرى تجريان محادثات للاستحواذ على بعض أصول اير برلين.

وكانت أسهم الرعاية الصحية والشركات المالية من أكبر الرابحين في حين زاد مؤشر قطاع البنوك 0.2%.

كان قطاع البنوك تضرر على نحو خاص في النصف الثاني من الأسبوع الماضي مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وارتفع سهم دانون 1 % بعد تقرير إعلامي بأن صندوق كورفكس مانجمنت قد اشترى حصة في شركة صناعة الزبادي الفرنسية.