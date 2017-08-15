الإمارات تعتزم إصدار قوانين للضرائب والعمل بها خلال أشهر

قال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات، خالد البستاني، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تتوقع إصدار قوانين خاصة بالضريبة على القيمة المضافة وضريبة انتقائية في الربع الثالث من العام الحالي.

وأضاف البستاني، في تصريح صحافي، إن الإمارات ستصدر القواعد الخاصة بتطبيق تلك القوانين في الربع الرابع من هذا العام.

وتعتزم الإمارات بجانب بقية الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% في كانون الثاني/ يناير من العام المقبل.

كما تعتزم الحكومة الإماراتية التي تضررت إيراداتها من النفط بفعل انخفاض أسعار الطاقة، تطبيق ضريبة انتقائية بنسبة 100% على التبغ ومشروبات الطاقة و50% على المشروبات الغازية المحلاة.