البنوك ترفع الأسهم الأوروبية مع انحسار التوترات الكورية

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الإثنين، مع انحسار التوترات الجيوسياسية التي ألحقت بها أسوأ خسائر أسبوعية لها هذا العام، في حين دعم تراجع العملة الموحدة شركات منطقة اليورو.

وختم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة يوم‭ ‬الإثنين مرتفعًا 1.1 بالمئة في أفضل أداء يومي له في مدة شهر، في حين قفز مؤشر الأسهم القيادية بمنطقة اليورو 1.3 بالمئة. وكانت التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية دفعت الأسهم للانخفاض 2.7 بالمئة الأسبوع الماضي.

وتعرضت البنوك لأشد الخسائر إبان الهبوط، لكنها تصدرت مكاسب يوم الإثنين بصعودها 1.5 بالمئة، حيث زادت أسهم بنوك ساباديل ودويتشه بنك وكومرتس بنك بين 3.1 و3.6 بالمئة.

وقفز سهم فيات كرايسلر أكثر من ثمانية بالمئة متصدرًا قطاع صناعة السيارات، وهو ما عزاه أحد المتعاملين إلى تقرير في صحيفة أوتوموتيف نيوز يفيد بأن شركات سيارات صينية ضخمة تدرس شراء الشركة الإيطالية.

وارتفعت أسهم دانون 2.3 بالمئة بعد تكهنات بصحيفة نيويورك بوست عن عرض للشركة. وأحجمت متحدثة باسم الشركة عن التعليق على التقرير.