بنوك مصر توفر نحو 47 مليار دولار لتمويل التجارة منذ التعويم

قال طارق فايد، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين:إن البنوك العاملة في البلاد وفرت نحو 47 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية، منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأضاف فايد في تصريحات نقلتها عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه تم سداد مستندات تحصيل واعتمادات مستندية بنحو 34 مليار دولار وفتح اعتمادات مستندية بنحو 13 مليار دولار منذ قرار التعويم.

وتبذل مصر جهودًا حثيثة لإنعاش اقتصادها المنهك منذ ثورة 2011 من خلال تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم تدريجيًا وإقرار عدد من القوانين التي تستهدف إعادة جذب المستثمرين الأجانب.

وقررت مصر تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، في محاولة لجذب التدفقات الأجنبية.