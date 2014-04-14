اليورو ينخفض بعد تصريحات رئيس المركزي الأوروبي

باريس - تراجع اليورو الاثنين تراجعا طفيفا عن مستويات قرب ذروة هذا العام بعدما صدرت أقوى إشارة من البنك المركزي الأوروبي إلى أنه سيأخذ إجراءات للحيلولة دون مزيد من المكاسب للعملة الموحدة.

وقال ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي، السبت، في واشنطن "أي ارتفاع آخر لسعر الصرف سيستدعي مزيدا من التحفيز."

وأكد محافظ البنك المركزي الفرنسي كريستيان نوييه الاثنين هذه الرسالة قائلا: "كلما ارتفع اليورو كلما كانت هناك حاجة لمزيد من السياسات للتعامل مع الوضع."

ونزل اليورو نحو 0.3 % مقابل الدولار والين والاسترليني.

وجرى تداول اليورو عند 1.3848 دولار في المعاملات الأوروبية وكان قد ارتفع نحو 1.5 % الأسبوع الماضي، وهو أكبر مكسب اسبوعى منذ سبتمبر/ أيلول. وسجل اليورو 140.70 ين واقترب من أقل مستوى في شهر مقابل الفرنك السويسري عند 1.2149 فرنك.

ومقابل الين لم يطرأ تغير يذكر على الدولار عند 101.62 ين مرتفعا من أدنى مستوى بلغه الأسبوع الماضي عند 101.30 ين وكان قد نزل 1.6 % الأسبوع الماضي.