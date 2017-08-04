الدولار يرتفع بفضل بيانات الوظائف الأمريكية

يتجه الدولار صوب تحقيق أكبر مكسب في يوم واحد هذا العام مقابل سلة من العملات المنافسة بعد تقرير قوي للوظائف الأمريكية في يوليو تموز وتعليقات لجاري كوهين رئيس المجلس الاقتصادي الوطني قال فيها إن الإدارة الأمريكية تعكف على خطة ضريبية ستعيد أرباح الشركات إلى الولايات المتحدة.

وقفز مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة نحو واحد بالمئة إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 93.774 بعد أن قالت وزارة العمل الأمريكية إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 209 آلاف وظيفة الشهر الماضي وبعد التعليقات التي أدى بها كوهين لتلفزيون بلومبرغ.

ويتجاوز عدد الوظائف توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته وكالة رويترز بزيادة 183 ألف وظيفة، وجرى تعديل الزيادة في الوظائف في يونيو حزيران بالزيادة إلى 231 ألف وظيفة من 222 ألف وظيفة في القراءة السابقة، فيما ارتفع متوسط الأجر في الساعة 0.3 في المئة ليماثل التوقعات بعد زيادة بلغت 0.2 بالمئة في يونيو حزيران.

والمكاسب التي حققها مؤشر الدولار تضعه صوب تسجيل أكبر زيادة بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 15 ديسمبر كانون الأول الماضي، وهبط اليورو ما يزيد على واحد بالمئة مقابل الدولار إلى أدنى مستوى في أربعة أيام عند 1.1729 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى في أكثر من عامين ونصف العام عند 1.1909 دولار يوم الأربعاء.

ومقابل العملة اليابانية، ربح الدولار 0.9 في المئة ليصل إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 111.04 ين مرتفعا من أدنى مستوى في سبعة أسابيع الذي سجله مؤخرا.

ولامس الدولار مستوى 0.9763 فرنك سويسري وهو أعلى مستوياته مقابل الفرنك في أكثر من ستة أسابيع.