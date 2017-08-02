الذهب قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع وسط ترقب لمجلس الاحتياطي

ارتفع الذهب، اليوم الأربعاء، مقتربًا من أعلى مستوياته في سبعة أسابيع مع هبوط الدولار إلى أدنى مستوياته في 15 شهرًا، وبعدما أظهرت بيانات أمريكية أن عدد الوظائف في الولايات المتحدة جاء أقل من المتوقع في يوليو/ تموز مما أثار شكوكًا حول فرص مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

ويتأثر الذهب بشكل كبير برفع أسعار الفائدة، لأن ذلك يزيد بدوره عائدات السندات وتكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر، الذي لا يدر عائدًا ويعزز الدولار المقوّم به.

ويتطلع المستثمرون إلى تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية الأشمل الذي يصدر، يوم الجمعة، لاستقاء نوايا مجلس الاحتياطي على نحو أوضح.

وبحلول الساعة 1750 بتوقيت غرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 1270.43 دولار للأوقية (الأونصة). ولامس المعدن 1273.97 دولار، أعلى مستوياته منذ 14 يونيو/ حزيران، أمس الثلاثاء.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.08 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1278.40 دولار للأوقية.

وصعدت الفضة 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.69 دولار للأوقية بعد أن لامست في وقت سابق أعلى سعر لها منذ 29 يونيو/ حزيران.

وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 945.20 دولار للأوقية.

وزاد البلاديوم، المستخدم في صناعة السيارات، 0.2 بالمئة إلى 893.50 دولار للأوقية بعد أن ارتفع إلى 906 دولارات، وهو أعلى سعر له منذ 13 يونيو/ حزيران.

لكن المحللين في كوميرتس بنك قالوا: إن بيانات مبيعات السيارات في الولايات المتحدة جاءت مخيبة للآمال. وأضافوا: “لم نعد نرى أي مبرر لسعر البلاديوم المرتفع”.