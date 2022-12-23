استقرار الدولار بعد بيانات أمريكية والين يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

شهد الدولار استقرارا، اليوم الجمعة، بعدما عززت بيانات تظهر قوة الاقتصاد الأمريكي حاجة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للتمسك بمساره للتشديد الكبير للسياسة النقدية، وزادت من التوقعات برفع أسعار الفائدة بمعدلات أكبر ولفترة أطول.

وتخلت العملة الأمريكية عن بعض مكاسبها في التداولات الآسيوية بعد ارتفاعها على نطاق واسع خلال الليل، على الرغم من تأرجحها مقابل الين الياباني الذي يواصل جذب طلب قوي بعد تعديل مفاجئ في سياسات بنك اليابان في وقت سابق من الأسبوع.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.05 بالمئة إلى 1.2043 دولار، بعدما هبط إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.1993 دولار خلال الليل.

وأظهرت بيانات صدرت أمس الخميس أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة ارتفع بأقل من المتوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن سوق العمل لا تزال قوية.