الذهب قرب مستوى قياسي مرتفع وسط تكهنات بقرب خفض الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، لتحوم قرب ذروة قياسية سجلتها في الجلسة السابقة؛ إذ عززت بيانات اقتصادية حديثة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.

وبحسب "رويترز"، فإنه بحلول الساعة 01:10 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2428.14 دولار للأوقية، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2431.80 دولار.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 32.25 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.1% إلى 1045.80 دولار، وخسر البلاديوم 0.4% مسجلا 1023.25 دولار.